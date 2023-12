Kritikerin des Ukraine-Kriegs darf nicht bei Präsidentenwahl in Russland antreten

Moskau: Eine bekennende Kritikerin des Angriffskriegs gegen die Ukraine darf nicht bei der Präsidentenwahl in Russland antreten. Die zentrale Wahlkommission lehnte die Bewerbung der ehemaligen Fernsehjournalistin Jekaterina Dunsowa ab. Als Grund gab die Behörde drei Tage nach Eingang der Bewerbung an, der Antrag sei fehlerhaft. Die 40-jährige Dunsowa tritt für das Ende des Ukraine-Kriegs und die Freilassung politischer Gefangener ein. Beobachter sehen die Entscheidung gegen ihre Kandidatur als weiteren Beleg dafür, dass Präsident Putin keine oppositionellen Gegenkandidaten dulden will. Kürzlich hatte Putin angekündigt, bei der Präsidentenwahl im März für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2023 12:45 Uhr