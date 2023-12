Kritik von SPD und Grünen an Heils Bürgergeld-Plänen

Berlin: Der Vorstoß von Arbeitsminister Heil, die Sanktionen beim Bürgergeld zu verschärfen, ist in Teilen seiner SPD und bei den Grünen umstritten. Der Grünen-Arbeitsmarktexperte Audretsch warnte Heil im "Spiegel" davor, zu überziehen. Heil hatte vorgeschlagen, Bürgergeld-Empfängern, die sich nicht um einen Job oder eine Fortbildung kümmern, die Unterstützung zeitweise zu streichen. So will er die Sparvorgaben nach dem Karlsruher Haushaltsurteil erfüllen. Auch die Jusos kritisieren diese Pläne. Der Juso-Vorsitzende Türmer sagte, es sei weder mit der Menschenwürde noch mit dem Grundgedanken des Bürgergelds vereinbar, sämtliche Leistungen abseits der Miete zu streichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 20:00 Uhr