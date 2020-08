Kritik von Politik und Kirche nach Vorfällen am Reichstagsgebäude

Nachrichtenarchiv - 31.08.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Vorfälle am Reichstagsgebäude am Rande der Corona-Demonstrationen haben für viel Kritik bei Spitzenvertreter von Politik und Kirche gesorgt. Auf den Stufen des Reichstagsgebäudes Menschen mit Symbolen der Rechtsextremisten zu sehen, sei für Demokraten unerträglich, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster. Auch Bundespräsident Steinmeier bezeichnete es als verabscheuungswürdig, dass rechtsextreme Demonstranten auf der Treppe des Parlaments Reichsflaggen geschwenkt haben. Das Staatsoberhaupt dankte den Berliner Polizisten und würdigte ihr vorbildliches Verhalten bei ihrem Einsatz. Landtagspräsidentin Aigner kündigte im Gespräch mit dem BR an, angesichts der Vorfälle das Sicherheitskonzept des bayerischen Landtags gemeinsam mit dem Ältestenrat und dem Präsidium noch einmal überprüfen zu wollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2020 21:00 Uhr