Kritik nach Ausschreitungen bei Eritrea-Festival

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart verurteilt. Ausländische Konflikte dürften nicht in unserem Land ausgetragen werden, sagte die SPD-Politikerin. Die Gewalttäter müssten zur Verantwortung gezogen werden. Unterdessen teilte die Polizei in Stuttgart mit, dass 227 zwischenzeitlich festgenommene, mutmaßliche Krawallmacher wieder frei seien. Ein Verdächtiger wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann übt Kritik an den Krawallen. Die Bilder der brutalen Ausschreitungen mit gezielten Angriffen gegen die Polizei verstörten und die Vorfälle seien völlig inakzeptabel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 19:00 Uhr