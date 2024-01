Kritik der Opposition zum Auftakt der Haushaltsberatungen

Berlin: Zum Auftakt der Haushaltsberatungen im Bundestag hat die Opposition die Finanzplanung der Regierung scharf kritisiert. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Middelberg, beklagte, es werde mehr ausgegeben, als das, was das Land erwirtschafte. Deutschland lebe "massiv über die Verhältnisse". Er rief dazu auf, beim Bürgergeld sowie beim Personal in den Ministerien zu sparen. Der AfD-Haushalspolitiker Boehringer warf der Ampel vor, neue Schulden über Sondervermögen zu verschleiern. Finanzminister Lindner verteidigte den Etat. So sei die Investitionsquote um mehr als 12 Prozent gestiegen. Es werde auf "Rekordniveau" in Schiene, Straße und digitale Netze investiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 18:00 Uhr