Kritik aus SPD und Linkspartei an Friedensdemo von Wagenknecht

Nachrichtenarchiv - 25.02.2023 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Führende Politiker von SPD und Linken haben sich von der Friedensdemonstration von Sahra Wagenknecht distanziert. SPD-Fraktionschef Mützenich sagte der "Rheinischen Post", es wäre gut gewesen, wenn der Aufruf eine stärkere Abgrenzung gegenüber radikalen Strömungen gehabt hätte. Linke-Chefin Wissler erklärte in den Funke-Zeitungen, ihr mache der Umgang mit der Mobilisierung in rechten Kreisen Sorgen. Wagenknecht und die Feministin Alice Schwarzer haben für heute am Brandeburger Tor zu einer Kundgebung aufgerufen. Es sind 10.000 Teilnehmer angemeldet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2023 05:00 Uhr