Kritik aus SPD an Scholz wegen Migrationspolitik und Kommunikation

Berlin: Innerhalb der SPD mehren sich die kritischen Stimmen gegen die Arbeit von Bundeskanzler Scholz. Nach Ansicht des SPD-Bundestagsabgeordneten Schäfer könnten die Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl wieder stärkste Kraft werden, wenn sie eine Kampagne zur Verteidigung der Demokratie gegen die AfD führten. Dem "Tagesspiegel" sagte Schäfer, man müsse bei der Begrenzung der Migration mutiger werden und den Konflikt mit den Grünen in Kauf nehmen. Das könne Scholz. Der SPD-Chef in Baden-Württemberg, Stoch, erklärte, Scholz müsse mehr in den gesellschaftlichen Dialog gehen, bevor Beschlüsse wie zum Beispiel zu den Agrarsubventionen fallen. Und besser erklären, was dafür und was dagegen gesprochen habe. Im letzten ARD-Deutschlandtrend waren nur noch 19 Prozent mit der Arbeit von Scholz zufrieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 07:00 Uhr