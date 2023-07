Kritik an US-Streubombenlieferung für die Ukraine

Meldungsarchiv - 08.07.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: US-Präsident Biden hat die geplante Lieferung der von vielen Ländern geächteten Streumunition an die Ukraine verteidigt. Er sprach von Munitionsmangel in der Ukraine und von einer vorübergehenden Lösung, um russische Panzer aufzuhalten. UN-Generalsekretär Guterres kritisierte die Entscheidung. Sein Sprecher sagte, Guterres wolle nicht, dass weiterhin Streumunition auf dem Schlachtfeld eingesetzt werde. Russlands Botschafter in Washington, Antonow, bezeichnete die angekündigte Lieferung als eine erneute Eskalation. Der Einsatz von Streumunition werde die Zahl der Kriegsopfer erhöhen und - wie er sagte - den Todeskampf des Kiewer Regimes nur verlängern.

