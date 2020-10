Kritik an uneinheitlichen Reiseregelungen in den Bundesländern

Seehofer stellt Bericht zu Rechtsextremismus vor

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer wird in Kürze den Lagebericht zu rechtsextremistischen Verdachtsfällen bei den Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern vorstellen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte dafür Fragebögen an Polizeidienststellen sowie an die Geheimdienste verschickt. Nach den jüngsten Enthüllungen über rechtsextremistische Chats fordern SPD, Grüne und Linke eine gesonderte Studie zum Rechtsextremismus bei der Polizei. Seehofer hatte das abgelehnt und eine umfassende Untersuchung zur Verbreitung solcher Einstellungen bei den Behörden allgemein vorgeschlagen. Die FDP fordert, Anwärter auf Posten bei den Sicherheitsbehörden schon vor der Anstellung überprüfen zu lassen - so wie das etwa in Bayern geschieht. Wie die "Welt" kürzlich berichtet hatte, wurden im Zeitraum von Januar 2017 bis März dieses Jahres bundesweit mehr als 350 rechtsextremistische Verdachtsfälle aktenkundig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2020 11:00 Uhr