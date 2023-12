Kritik an UN-Resolution zum Krieg im Gazastreifen wird lauter

Gaza-Stadt: Die israelische Armee hat ihre Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt. Sie veröffentlichte Aufnahmen, die Soldaten beim Einsatz in Ruinen zeigten. Die islamistische Hamas meldete schweren Beschuss in mehreren Städten. Außerdem gab sie bekannt, dass sie den Kontakt zu einer ihrer Gruppen verloren habe, die fünf israelische Geiseln im Gazastreifen festhält. Man gehe davon aus, dass diese bei einer israelischen Razzia getötet worden seien, heißt es in einer Erklärung. - Unterdessen mehrt sich Kritik an der UN-Resolution zum Krieg in Israel und Gaza: Von der Arabischen Liga heißt es, nötig seien nicht nur Hilfsgüter, sondern eine Waffenruhe zum Schutz der Zivilisten. Ähnlich äußerte sich die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen: In der beschlossenen Form werde die Resolution die Lage der Menschen im Gazastreifen nicht verbessern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2023 18:00 Uhr