Kritik an UN-Resolution zum Gazakrieg dauert an

Gaza-Stadt: Die UN-Resolution zum Gazakrieg stößt weiter auf Kritik. Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" beklagte, der gestrige Beschluss werde für das Leben von Zivilisten im Gazastreifen nahezu bedeutungslos sein. Der Text bleibe "schmerzhaft weit" hinter dem zurück, was notwendig sei. Das ist für "Ärzte ohne Grenzen" vor allem eine sofortige und andauernde Waffenruhe. Diese hatte zuvor schon UN-Generalsekretär Guterres angemahnt. Israel zeigt sich von der UN-Resolution weitgehend unbeeindruckt. Die Armee will ihren Kampf im Gazastreifen nach eigenen Angaben unvermindert fortsetzen. So habe man ein Haus angegriffen, das als Hauptquartier der Hamas diente. Dabei sind nach Armee-Angaben Dutzende Terroristen getötet worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2023 12:15 Uhr