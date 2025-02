Kritik an Trumps Sanktionen gegen Strafgerichtshof

Die von US-Präsident Trump angeordneten Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof stoßen auf viel Kritik. 79 Staaten sichern dem Gericht ihre volle Unterstützung zu - auch Deutschland. In einer gemeinsamen Erklärung warnen sie vor dem Versuch, die Unabhängigkeit und Integrität des Gerichts zu untergraben. Die Folgen wären Straflosigkeit für schwerste Verbrechen. Sie sehen die laufenden Ermittlungen in Gefahr, weil möglicherweise Büros des Strafgerichtshofes geschlossen werden müssen. Auch die Vereinten Nationen und die EU riefen Trump auf, die Maßnahme rückgängig zu machen. Trump wirft dem Gericht Machtmissbrauch vor - im November hatten die Richter einen internationalen Haftbefehl gegen zwei Politiker des Verbündeten Israel erlassen - Premier Netanjahu und Ex-Verteidigungsminister Galant. Weder die USA noch Israel erkennen den Strafgerichtshof an.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 07.02.2025 20:00 Uhr