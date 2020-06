Kritik an Trump aus eigenen Reihen wegen Truppenabzugsplänen wächst

Nachrichtenarchiv - 24.06.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Mehrere republikanische Abgeordneten haben sich gegen den von US-Präsident Trump angekündigten Truppenabzug aus Deutschland ausgesprochen. In einem Brief fordern sechs Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus Trump dazu auf, die Entscheidung zu überdenken. Ein Abzug von US-Soldaten könne auch die Nationale Sicherheit der USA gefährden. Die US-Truppenpräsenz in Deutschland sei ein Eckpfeiler der Abschreckung der Nato gegen eine russische Aggression.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.06.2020 02:00 Uhr