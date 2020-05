Kritik an Thüringer Corona-Öffnungsplänen wächst

Nachrichtenarchiv - 25.05.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das mögliche Ende der generellen Corona-Beschränkungen in Thüringen sorgt weiter für Diskussionen. Linken-Fraktionschef Bartsch verteidigte die Pläne seines Parteikollegen, Ministerpräsident Ramelow. Im Deutschlandfunk sagte Bartsch, dieser wolle weder Abstandsregeln noch Maskenpflicht abschaffen, sondern bei den Auflagen regionalisieren. Zugleich betonte er, es dürfe keinen Lockerungswettlauf zwischen den Bundesländern geben. Der Chef der bayerischen Staatskanzlei, Herrmann, fürchtet, dass das Nachbarland Thüringen zu einem Gefahrenherd für wieder steigende Infektionszahlen in ganz Deutschland wird. Herrmann nannte die Thüringer Pläne ein hochgefährliches Experiment. Ob die rot-rot-grüne Landesregierung in Erfurt die Lockerungspläne überhaupt unterstützt, ist noch unklar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.05.2020 11:15 Uhr