Kritik an rascher Notfallzulassung des Biontech-Impfstoffs in Großbritannien

Österreich riegelt Grenzen über Weihnachten und Neujahr praktisch ab

Wien: Österreich riegelt seine Grenzen über Weihnachten und Neujahr praktisch ab. Für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten gilt vom 7. Dezember bis zum 10. Januar eine zehntägige Quarantänepflicht. Das trifft auch Urlauber und Skitouristen aus Deutschland. Kanzler Kurz sagte, man wolle angesichts der Lage in Österreich unbedingt verhindern, dass das Virus durch Rückkehrer oder Touristen ins Land getragen werde. Die Lifte in den Skigebieten dürfen ab dem 24. Dezember nach seinen Worten öffnen - und können somit im Wesentlichen aber nur von Einheimischen genutzt werden. Zugleich dürfen nach dem Ende des aktuellen Lockdowns am 6. Dezember Geschäfte und Museen in Österreich wieder aufmachen. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den letzten Wochen deutlich zurückgegangen. Allerdings ist der Abwärtstrend weniger stark als erhofft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2020 15:00 Uhr