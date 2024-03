Kritik an Putin vor den Präsidentschaftwahlen in Russland

Moskau: In Russland beginnen morgen die Präsidentschaftswahlen - der Urnengang dauert insgesamt drei Tage. Da im Vorfeld keine oppositionellen Kandidaten zugelassen wurden, steht die Wiederwahl von Amtsinhaber Putin so gut wie fest. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Roth, spricht von Fake-Wahlen. Im Fernsehsender "Welt" warf er Putin vor, die Demokratie zu vergewaltigen. Kurz vor Beginn der Wahlen hat das russische Außenministerium Einreiseverbote gegen mehr als 200 US-Bürger verhängt - wegen angeblicher "antirussischer Aktivitäten". Betroffen von den Sanktionen sind auch Regierungsvertreter sowie mehrere Journalisten. Die Anhänger des kürzlich im Straflager gestorbenen Kremlgegners Nawalny und andere Oppositionelle rufen die internationale Gemeinschaft dazu auf, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen. Am Sonntag sind Protestaktionen vor den Wahllokalen im ganzen Land geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 20:00 Uhr