Kritik an Ministerin Spiegel reißt trotz Entschuldigung nicht ab

Ukraine braucht laut Baerbock schnell schwere Waffen

Luxemburg: Die Ukraine braucht nach den Worten von Bundesaußenministerin Baerbock so schnell wie möglich schwere Waffen. Vor dem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg sagte Baerbock, angesichts der furchtbaren Bilder aus der Ukraine müsse man dringend weitere Waffen an das Land liefern. Die Außenministerin mahnte dabei Pragmatismus an und unterstrich, jetzt sei keine Zeit für Ausreden. Verteidigungsministerin Lambrecht hatte zuvor auf Lieferprobleme der Bundeswehr verwiesen. Baerbock signalisierte in Luxemburg auch ihre Zustimmung für eine Aufstockung der EU-Militärhilfe für die Ukraine auf insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hatte das bei seiner Reise mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Kiew vorgeschlagen. Bei dem EU-Treffen in Luxemburg geht es auch um ein Öl-Embargo gegen Russland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2022 11:45 Uhr