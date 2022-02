Kritik an Mindestlohnerhöhung und neuer Lohnuntergrenze

EU-Ratspräsident lädt zu EU-Sondergipgfel nach Brüssel

Brüssel: Auf Einladung von EU-Ratspräsident Michel kommen morgen Abend die Staats- und Regierungschefs der Union zu einem Sondergipfel zum Russland-Ukraine-Konflikt zusammen. Michel begründete dies in seiner Einladung mit Russlands "aggressivem Vorgehen". Der Gipfel findet in Brüssel in Präsenz statt. Die Anwendung von Gewalt und Zwang zur Änderung von Grenzen habe im 21. Jahrhundert keinen Platz, so der EU-Ratspräsident. Inzwischen sind die neuen EU-Sanktionen gegen Russland auch formell von den 27 Mitgliedsstaaten gebilligt worden. Die Strafmaßnahmen zielen auf Banken, Finanzmärkte sowie den Handel Russlands ab. Nach der Aussetzung des Genehmigungsverfahrens für die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Bundesregierung bringen die USA nun doch Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft und deren Top-Manager auf den Weg. US-Präsident Biden hatte zuvor aus Rücksicht auf Deutschland auf einen solchen Schritt verzichtet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.02.2022 20:45 Uhr