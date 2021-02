Kritik an mangelnden Lockerungs-Perspektiven wächst

Nachrichtenarchiv - 17.02.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Unionsfraktion wächst nach dem Wirtschaftsgipfel bei Minister Altmaier die Kritik an mangelnden Lockerungs-Perspektiven. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion Pfeiffer sagte der "Augsburger Allgemeinen", eine Öffnungsstrategie sei überfällig - sowohl in der Sache und auch psychologisch gesehen. Auch CDU-Chef Laschet hatte den jüngsten Beschluss der Länderregierungschefs mit Bundeskanzlerin Merkel, einen Inzidenzwert von 35 anzustreben, im Nachhinein kritisiert. Im ZDF räumte er aber ein, das mutierte Virus sei etwas, was nicht der Planbarkeit unterliege, sondern etwas, das plötzlich exponentiell wachsen könne. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach plädierte im Ersten für Corona-Selbsttests. Ein wichtiger Punkt sei es, die Menschen ganz ausführlich über Handhabung und Aussagekraft der Nasenabstriche aufzuklären.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2021 07:00 Uhr