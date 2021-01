Kritik an Lockdown-Maßnahmen wird lauter

Nachrichtenarchiv - 19.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kritik an manchen Corona-Beschränkungen wird lauter. So hat FDP-Chef Lindner im Morgenmagazin Ausgangssperren als ein unverhältnismäßig scharfes Mittel bezeichnet. Abendlichen Spaziergänge allein oder mit dem Partner an der frischen Luft stellten absolut keine Ansteckungsgefahr dar, so Lindner. Der Verfassungs-Jurist und ehemalige Verteidigungsminister Rupert Scholz nannte die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verfassungsrechtlich bedenklich. Dem BR sagte der CDU-Politiker, die 15-Kilometer-Regel sei besonders fragwürdig. Er könne nicht erkennen, warum innerhalb des Kreises von 15 Kilometern mehr Infektionsschutz bestehe, als außerhalb. Das scheine ihm viel zu willkürlich und undifferenziert in die Welt gesetzt worden zu sein, so Scholz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2021 09:00 Uhr