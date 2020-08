Kritik an kostenfreien Corona-Tests wird lauter

Söder setzt auf noch mehr Test gegen Corona

Nürnberg: In einer außerordentlichen Sitzung hat das Bayerische Kabinett über die aktuelle Corona-Lage beraten. Nach einer Videokonferenz stellte Ministerpräsident Söder vor kurzem die Ergebnisse im Heimatministerium in Nürnberg vor. Corona, so der Ministerpräsident, sei erneut auf dem Vormarsch. Wegen der Urlaubsrückkehrer stiegen die Infektionszahlen wieder. Deshalb kündigte Söder an, die Testkapazitäten noch weiter hochzufahren. Bislang sind an den Testzentren in Bayern nach seinen Angaben 60.000 Personen getestet worden. Bayernweit sollen laut Söder nun noch weitere 100 Testzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten eingerichtet werden. Für Saisonarbeiter sollen künftig Tests noch vor Arbeitsbeginn verpflichtend sein. Über eine Maskenpflicht im Schulunterricht will die Staatsregierung erst kurz vor dem Ende der Sommerferien entscheiden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.08.2020 12:45 Uhr