Kritik an Israel nach tödlichem Luftangriff wächst

Paris: Israel sieht sich wegen seines tödlichen Angriffs auf einen Hilfskonvoi im Gazastreifen mit deutlicher internationaler Kritik konfrontiert. US-Außenminister Blinken forderte eine rasche, gründliche und unabhängige Untersuchung. Blinken sagte in Paris, er habe von Israel Aufklärung verlangt. Bei dem Angriff waren sieben Mitarbeiter einer Hilfsorganisation ums Leben gekommen, unter ihnen ein Pole und drei Briten. In London wurde der israelische Botschafter einbestellt, in Warschau würdigte der Außenminister den getöteten polnischen Krisenhelfer und forderte ebenfalls eine Untersuchung. Die Hilfsorganisation "World Central Kitchen" wirft Israel einen gezielten Angriff vor. Die Fahrt sei angekündigt gewesen. Israels Ministerpräsident Netanjahu spricht dagegen von einem unabsichtlichen Treffer. Die israelische Zeitung "Haaretz" berichtet unterdessen unter Berufung auf Sicherheitskreise, Israels Armee habe in dem Konvoi einen Terroristen vermutet - und ihn deswegen zerstört.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2024 21:00 Uhr