Kritik an Impfstrategie der Bundesregierung reißt nicht ab

Nachrichtenarchiv - 03.01.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Eine Woche nach dem Impfstart in Deutschland haben knapp 190.000 Menschen eine Impfung erhalten. Das hat das Robert-Koch-Institut gemeldet und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass es auch mehr sein könnten, da die Behörden die Impfungen verzögert meldeten. Unterdessen reißt die Kritik an der Impfstrategie der Bundesregierung nicht ab. Nach Meinung des bayerischen Ministerpräsidenten Söder ist nicht ausreichend Vakzin bestellt worden. Auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Schwesig fordert mehr Anstrengungen vom Bund, genügend Impfstoff bereitzustellen. Deutschland dürfe anderen Ländern nicht hinterherhinken, so Schwesig. Der bekannte Virologe Drosten verteidigt hingegen die Regierung. Der Impfstoff hätte monatelang im Voraus bestellt werden müssen, zu dem Zeitpunkt sei noch nicht klar gewesen, ob er auch wirke. Gesundheitsminister Spahn unterstrich in einem Fernsehinterview erneut, alles laufe wie geplant. Er geht davon aus, dass bis Ende Januar vier Millionen Dosen verfügbar sind.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.01.2021 11:00 Uhr