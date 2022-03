Kritik an geplanten Corona-Lockerungen wächst

Nachrichtenarchiv - 13.03.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts wieder steigender Corona-Zahlen wächst die Kritik an den geplanten Lockerungen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnt davor, den Schutz vor Infektionen am Arbeitsplatz zu vernachlässigen. Dies dürfe nicht zur Privatsache der Beschäftigten werden, sagte DGB-Vorstandsmitglied Piel den Funke Medien. Bayerns Ministerpräsident Söder mahnt, ohne ausreichende Schutzmaßnahmen stehe Deutschland im Herbst neuen Mutationen schutzlos gegenüber. Ärzte warnen vor dem geplanten Wegfall der Maskenpflicht in den meisten Innenräumen. Zum 20. März soll ein Großteil der Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen; den Ländern soll die Wiedereinführung aber möglich sein. Bundesweit steigen die Fallzahlen seit Montag wieder - die Inzidenz liegt aktuell bei über 1.500. Bayern verzeichnet mit einer Inzidenz von mehr als 1.900 ein Allzeithoch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2022 20:00 Uhr