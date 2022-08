Kritik an Gasumlage wird lauter

Lauterbach will Verschreibung von Paxlovid erleichtern

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die Verschreibung des Corona-Medikaments Paxlovid erleichtern. Hausärzte dürften das Mittel ab sofort in ihrer Praxis vorrätig haben und direkt an Corona-Patienten abgeben, sagte Lauterbach dem "Spiegel". Der Umweg über die Apotheken sei damit nicht mehr notwendig. Auch in Pflegeheimen soll das Medikament gelagert werden dürfen, damit es schnell eingesetzt werden kann. Dazu soll es laut Lauterbach in den Heimen künftig neben einem Impf- auch einen Paxlovid-Beauftragten geben.

