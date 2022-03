Kritik an fehlender Energiepreis-Entlastung für Rentner

Biden trifft auf urkainischen Außen- und den Verteidigungsminister

Warschau: US-Präsident Biden hat sich während seines Besuchs in Polen einem Treffen der Außen- und Verteidigungsminister der Ukraine und der USA angeschlossen. Das Weiße Haus teilte mit, Biden hätte an dem Gespräch teilgenommen. Inhaltlich sei es dabei um die Zusammenarbeit in politischen und militärischen Fragen gegangen, teilte der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow mit. Geplant ist darüber hinaus auch ein zweites Treffen zwischen US-Präsident Biden und dem polnischen Präsidenten Duda. Washington hat Warschau finanzielle Unterstützung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar in Aussicht gestellt, um die humanitäre Krise im eigenen Land bewältigen zu können. Außerdem hat Biden Programme zur Stärkung der Zivilgesellschaft in Osteuropa zugesagt. Es war das erste persönliche Treffen des US-Präsidenten mit hochrangigen Vertretern der Regierung in Kiew seit Beginn des Ukraine-Kriegs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2022 13:00 Uhr