Kritik an Corona-Auflagen nimmt laut ARD-Umfrage zu

Paketbombe am Münchner Flughafen entschärft

München: Am Flughafen haben Experten in der vergangenen Nacht eine Paketbombe entschärft. Die verdächtige Sendung war am Mittwochabend im Briefzentrum der Deutschen Post am Flughafen entdeckt worden. Wie die Ermittler bekannt gaben, war das Päckchen an ein Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Bayern adressiert. Bereits in den vergangenen Tagen sind zwei Paketbomben bei Lebensmittelhändlern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz detoniert. Derzeit prüfen Spezialisten sämtliche gesicherten Spuren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Hintergrund ist noch unklar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2021 08:00 Uhr