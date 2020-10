Kritik an Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots

Nachrichtenarchiv - 12.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Corona-Hotspots sorgt für immer mehr Kritik. Viele Politiker und auch der Deutsche Städtetag fordern, die erst in der vergangenen Woche beschlossenen Regelungen zurückzunehmen. Städtetagspräsident Jung bezeichnete das Beherbergungsverbot als nicht durchdacht. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, es gebe keine Hinweise darauf, dass Hotels oder der Verkehr mit Bus und Bahn Hotspots sind. NRW-Ministerpräsident Laschet und Berlins Regierender Bürgermeister Müller kündigten an, über das Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch zu reden. Bayerns Ministerpräsident Söder verteidigte hingegen die Regelung. In der ARD erklärte Söder, die Kernfrage sei derzeit nicht der Urlaub, sondern die Bekämpfung der Pandemie. Er wies zudem darauf hin, dass es bei den Verboten eigentlich nur um eine Testpflicht gehe. Wer einen negativen Corona-Test vorweist, kann demnach auch übernachten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2020 06:00 Uhr