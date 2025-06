Kritik an Bahn wegen Ende von Familienreservierungen

Berlin: Weil die Bahn die Familienreservierung abschafft, wächst die Kritik - auch von Union und SPD. Unions-Fraktionsvize Bilger warnte in der "Bild"-Zeitung vor einem weiteren Imageverlust des Unternehmens. Bahnreisen müssten familienfreundlich sein, sagte Bilger. SPD-Fraktionschef Miersch forderte im Redaktionsnetzwerk Deutschland ein Umdenken. Die Bahn sei nicht so attraktiv, dass Reisende sich solche Preissprünge leisten könnten. Die Familienreservierung in Zügen soll ab Sonntag wegfallen. Sie kostet bisher 10,40 Euro in der zweiten Klasse. Künftig muss für jede Person einzeln bezahlt werden. Bei einer Familie mit zwei Kindern erhöht sich der Preis für die Sitzplätze damit auf 22 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2025 07:00 Uhr