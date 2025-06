Kritik an Bahn wegen Abschaffung der Familienreservierung

Berlin: Auch von Union und SPD gibt es immer mehr Kritik an der Bahn wegen des Wegfalls der Familienreservierung. Unions-Fraktionsvize Bilger warnte in der "Bild" vor einem weiteren Imageverlust des Unternehmens. Bahnreisen müssen familienfreundlich sein, sagte Bilger. SPD-Fraktionschef Miersch forderte im Redaktionsnetzwerk Deutschland ein Umdenken. Die Bahn sei nicht so attraktiv, dass Reisende sich solche Preissprünge leisten könnten. Die Familienreservierung in Zügen soll ab Sonntag wegfallen. Dann müssen Platzreservierungen für jede Person einzeln bezahlt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2025 02:00 Uhr