Kritik an Anklage des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Netanjahu

Washington: US-Präsident Biden hat den Antrag auf Haftbefehle gegen israelische Spitzenpolitiker als empörend bezeichnet. In einer Mitteilung heißt es, der Antrag stelle eine Gleichwertigkeit mit Hamas-Führern her, diese sei nicht gerechtfertigt. Ähnlich äußerte sich auch Österreichs Bundeskanzler Nehammer: Dass die Anführer der Terrororganisation Hamas in einem Atemzug mit einem demokratisch gewählten Staatsoberhaupt genannt werden, sei nicht nachvollziehbar. Der Ankläger am Internationalen Strafgerichtshof hatte einen Haftbefehl wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen Israels Regierungschef Netanjahu und Verteidigungsminister Galant beantragt, ebenso für drei ranghohe Hamas-Vertreter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 20:00 Uhr