Kritik an angekündigten Schul-Rekrutierungsaktionen

Windräderbranche meldet Ende der Flaute

Berlin: In Deutschland werden offenbar wieder deutlich mehr Windräder an Land genehmigt und errichtet. Aus Sicht der Branche ist ein Ende der Flaute in Sicht. In den ersten drei Monaten des Jahres gingen bundesweit 117 neue Windräder in Betrieb. Das waren 17 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, wie eine vorläufige Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land ergab. Eine deutliche Steigerung gab es auch bei den Genehmigungen. Im ersten Quartal seien 295 Anlagen neu zugelassen worden, was einem Plus von 38 Prozent entspricht. Die Genehmigung eines Windrads durch die zuständigen Behörden gilt als entscheidende Hürde. Allerdings hinken Bayern und Baden-Württemberg sowohl beim Ausbau als auch bei der Genehmigung offenbar hinterher. Der Bundesverband Windenergie kritisierte einen "de facto Ausfall" der Südregion.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2023 12:00 Uhr