Kritik am Wolfsgruß des türkischen Torschützen

Zum Fußball: In der Nacht haben türkische Fans den Sieg ihrer Mannschaft mit vielen Autokorsos gefeiert. Die türkische Nationalmannschaft war nach einem 2:1-Sieg gegen Österreich ins Viertelfinale der EM eingezogen. Merih Demiral traf zweimal: Nach 57 Sekunden erzielte er das schnellste Tor in der K.o.-Runde einer EM und landete dann einen zweiten Treffer in der 59. Minute. Mit seinem Jubel über den Siegtreffer sorgte er für Kritik: Er formte mit beiden Händen den Wolfsgruß, der als Symbol für die "Grauen Wölfe" gilt - eine rechtsextremistische Bewegung. Die Türkei trifft am Samstag in Berlin auf die Niederlande. Die Mannschaft hatte zuvor gegen Rumänien 3:0 gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2024 09:00 Uhr