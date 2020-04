Kritik am Iran nach Start von Militärsatelliten

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Der Iran hat mit dem Start seines ersten Militärsatelliten Kritik westlicher Staaten auf sich gezogen. Das Auswärtige Amt in Berlin zeigte sich "besorgt" und bezeichnete das iranische Raketenprogramm allgemein als "inakzeptabel". US-Außenminister Pompeo drohte Teheran Konsequenzen an, weil es gegen Vorgaben des UN-Sicherheitsrates verstoßen habe. Der Iran hatte erklärt, erstmals einen Militärsatelliten erfolgreich in eine Erdumlaufbahn gebracht zu haben. Der Satellit sei mit einer Trägerrakete ins All befördert worden, meldeten die Revolutionsgarden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.04.2020 22:15 Uhr