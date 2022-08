Kritik am Infektionsschutzgesetz hält an

In Seine verirrter Belugawal aus dem Wasser gehoben

Saint-Pierre-la-Garenne: In einer sechsstündigen Rettungsaktion haben Einsatzkräfte in Frankreich einen in der Seine verirrten Belugawal aus dem Wasser gehoben. Das vier Meter lange und etwa 800 Kilogramm schwere Tier wurde mit einem Kran aus einer Schleuse in der Normandie geholt und auf einem Frachtkahn abgelegt. Dort kümmerten sich umgehend zahlreiche Tierärzte um den Wal. Nun soll er in ein Meerwasser-Becken am Ärmelkanal gebracht werden. Der Belugawal war vor über einer Woche erstmals in der Seine gesichtet worden und saß seit Freitag in der Schleuse fest. In den vergangenen Tagen waren mehrere Versuche, das geschwächte Tier zu füttern, erfolglos geblieben.

