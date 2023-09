Kritik am Heizungsgesetz reißt nicht ab

Berlin: Das Heizungsgesetz sorgt auch wenige Tage vor dem geplanten Beschluss des Bundestags für Kritik. Der Handwerksverband beklagte, dass es zur neuen staatlichen Förderung bislang nur ein Eckpunktepapier gebe. Der Verband der Heizungsindustrie nannte dies ein "Desaster". Der Zentralverband "Sanitär Heizung Klima" berichtete von großer Verunsicherung bei den Kunden. Es brauche nun Klarheit. Unions-Fraktionsvize Spahn sieht noch viele ungeklärte Fragen und verlangte erneute Beratungen. Das Gebäudeenergiegesetz zielt darauf ab, durch einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen das Heizen in Deutschland klimafreundlicher zu machen. Es soll Anfang 2024 in Kraft treten - aber unmittelbar erst einmal nur für Neubaugebiete gelten. Am Freitag soll der Bundestag das Gesetz beschließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.09.2023 12:45 Uhr