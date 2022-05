Kritik am Entlastungspaket der Bundesregierung hält an

Wüst und Reul besuchen die Unwetterregion Paderborn

Paderborn: Am Tag nach den schweren Unwettern in Nordrhein-Westfalen hat Ministerpräsident Wüst die betroffene Region besucht. Wüst sagte in Paderborn, es sei ein Wunder, dass durch den Tornado kein Mensch gestorben ist und es nicht noch mehr Verletzte gibt. Gemeinsam mit Innenminister Reul fuhr er am Nachmittag das Gebiet ab, durch das die Tornados gestern gefegt waren. Im Zentrum der Verwüstungen lag Paderborn, wo laut Polizei 43 Menschen verletzt wurden, 13 von ihnen schwer. In Bayern wurden 14 Menschen beim Einsturz einer Holzhütte in Spalt nahe dem Großen Brombachsee verletzt. Eine Frau und ein Kind mussten in eine Klinik geflogen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2022 23:00 Uhr