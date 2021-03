Kritik am Austritt der Türkei aus dem Anti-Gewalt-Abkommen

New York: Der Austritt der Türkei aus dem internationalen Abkommen gegen Gewalt an Frauen ist international scharf kritisiert worden. Der Europarat sprach von einem "großen Rückschlag" für die Bemühungen um den Schutz von Frauen. Bei den Vereinten Nationen erklärte die Frauenrechtsorganisation UN Women, der Austritt komme mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Krise zur Unzeit. Gemeinsame Aktionen gegen Gewalt an Frauen seien wichtiger denn je. Auch die Bundesregierung sprach von einem falschen Signal. In Istanbul, Ankara und Izmir kam es zu Protestkundgebungen. Das internationale Abkommen gegen Gewalt an Frauen ist vor 10 Jahren in Kraft getreten. Der türkische Staatschef Erdogan hat den Rückzug per Dekret durchgesetzt und kommt damit konservativen und islamistischen Kreisen entgegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.03.2021 09:30 Uhr