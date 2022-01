Krisenstabsleiter befürchtet Überlastung der Corona-Testlabore

Nachrichtenarchiv - 13.01.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit zunehmenden Engpässen in den Corona-Testlaboren rechnet der Leiter des Krisenstabes der Bundesregierung, Generalmajor Breuer. Der Süddeutschen Zeitung erklärte er, bald stünden - wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante - nicht mehr genügend Kapazitäten für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung. Wo es eng werde, müsse auch bei den Tests priorisiert werden, so Breuer, Beschäftigte in der kritischen Infrastrutur hätten dann Vorrang. Er warnte davor, die Mutante zu unterschätzen, es brauche vielmehr ein Bollwerk dagegen. Zentrales Mittel bleibe das Impfen. Für mich zählt jeder Piks in den Oberarm, so Breuer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2022 08:00 Uhr