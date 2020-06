Krisenstab in Gütersloh kritisiert Fleischfirma Tönnies

Nachrichtenarchiv - 20.06.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gütersloh: Nach dem Corona-Ausbruch in der nordrhein-westfälischen Fleischfabrik Tönnies hat der Leiter des Krisenstabs scharfe Kritik an dem Unternehmen geübt. Thomas Kuhlbusch erklärte bei einer Pressekonferenz, das Vertrauen gegenüber Tönnies sei "gleich Null". Grund sei, dass die Firma die Mitarbeiteradressen an die Behörden nicht weitergeben konnte oder wollte. So habe der Krisenstab gestern eine Mitarbeiterliste erhalten, bei der rund ein Drittel der Wohnanschriften gefehlt hätten. Zum derzeitigen Stand der Corona-Infektionen in der Firma sagte Kuhlbusch, die Zahl der Infizierten habe sich auf gut 1.000 erhöht. Der Corona-Hotspot befinde sich im Bereich der sogenannten Zerlegung. Hier hätten sich zwei Drittel aller Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Von den insgesamt 7.000 Beschäftigten wurden bislang 5.800 auf das Corona-Virus getestet. Mit Unterstützung mobiler Einsatzteams und der Bundeswehr werden die Massentests fortgesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2020 16:00 Uhr