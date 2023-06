Krisenstab der Bundesregierung tagt zu Lage in Russland

Kurzmeldung ein/ausklappen Tschetschenen-Führer Kadyrow schaltet sich in russischen Machtkampf ein

Moskau: In den militärischen Machtkampf innerhalb Russlands schaltet sich nun auch der tschetschenische Präsident Kadyrow ein. Er entsandte nach eigenen Angaben Truppen in die - so wörtlich - "Spannungsgebiete". Kadyrow hatte schon vor wenigen Stunden deutlich gemacht, dass er an der Seite des regulären russischen Militärs - und damit von Präsident Putin - steht. Dieser sieht sich nach eigenen Worten einem "verräterischen Aufstand" von Milizenführer Prigoschin gegenüber. Der Chef der Söldnergruppe Wagner hatte sich immer wieder über die Moskauer Militärführung beim Krieg gegen die Ukraine beschwert. Heute Morgen kündigte Prigoschin an, seine Privatarmee vom süd-russischen Rostow in Richtung Moskau zu schicken. Rund die Hälfte der Strecke haben einige Einheiten bereits zurückgelegt. In Moskau wurde der Anti-Terror-Notstand ausgerufen. Soldaten brachten im Süden der Stadt Maschinengewehre in Stellung, die Autobahn aus Richtung Rostow wurde gesperrt. Auf dieser Straße rücken die Prigoschin-Söldner vor. Ein Reuters-Korrespondent berichtete, ein Wagner-Konvoi sei von russischen Militärhubschraubern beschossen worden.

