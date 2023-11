Krisendiplomatie im Nahen Osten geht weiter

Amman: Im Nahen Osten läuft die Krisendiplomatie weiter auf Hochtouren. US-Außenminister Blinken wird sich heute nach jordanischen Angaben mit Amtskollegen aus Ägypten, Saudi-Arabien und anderen Ländern der Region treffen. Demnach wollen sie in der jordanischen Hauptstadt Amman über den Krieg in Israel und Gaza sprechen. Bundeskanzler Scholz hat bereits am Abend mit dem jordanischen König Abdullah II. telefoniert und sich dafür eingesetzt, dass sich der Konflikt nicht ausweitet. Unterdessen haben weitere Deutsche den umkämpften Gazastreifen verlassen. Das Auswärtige Amt spricht von mehr als 30 Bundesbürgern, die gestern über den ägyptischen Grenzübergang Rafah ausgereist seien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2023 03:00 Uhr