Krischer will Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Nachrichtenarchiv - 15.11.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Auslaufen der epidemischen Lage nationaler Tragweite ist aus Sicht der Grünen im Bundestag richtig und notwendig. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF hat Vize-Fraktionschef Krischer das Vorgehen verteidigt. Die epidemische Lage, so Krischer, sei juristisch nicht tragfähig für einen längeren Zeitraum. Deshalb hätten SPD, Grüne und FDP einen Entwurf für ein neues Infektionschutzgesetz in den Bundestag eingebracht. Dieses sei inzwischen nachgeschärft worden. So sehe es unter anderem wieder Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte vor. Die Ampel-Parteien, so Krischer, hätten sich bewusst für diese Maßnahme entschieden, um einen generellen Lockdown zu vermeiden. Dieser würde unrechtmäßig auch Geimpfte und Genese treffen, denen jedoch ein Leben in Normalität zustehe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2021 08:00 Uhr