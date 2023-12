Kripo Kempten ermittelt mutmaßlichen Serien-Erpresser

Kempten: Die Kriminalpolizei ist einem Postkarten-Erpesser auf die Spur gekommen. Wie das Polizeipräsidium in Kempten mitgeteilt hat, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 70-Jährigen aus Hannover, der in den vergangenen rund drei Jahrzehnten mindestens 360 erpresserische Drohungen an Firmen verschickt hat. Die Kripo Kempten war aktiv geworden, weil zuletzt zwei Karten bei Betrieben im Allgäu mit einer Bombendrohung und einer Geldforderung über 500.000 Euro eingegangen waren. Der Mann hatte nach den Postkarten aber nicht weiter Kontakt zu den Firmen aufgenommen.

