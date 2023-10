Kriminelle Banden werden laut BKA immer gewaltbereiter

Berlin: In Deutschland werden kriminelle Banden immer gewaltbereiter. Das geht aus dem Lagebild Organisierte Kriminalität hervor, das Innenministerin Faeser und der Chef des Bundeskriminalamts, Münch, am Vormittag vorgestellt haben. Demnach gingen im vergangenen allein 16 Tötungen auf das Konto von Banden. Auch sonst greifen diese zu teils drastischen Mitteln - etwa indem Zeugen eingeschüchtert oder vermeintliche Schulden mit Gewalt eingetrieben werden. Nach Angaben des BKAs werden die Banden auch immer größer. So sind Prozesse mit bis zu 50 Tatverdächtigen keine Seltenheit mehr. Besonders auf dem Vormarsch ist hier die Internet-Kriminalität, gefolgt vom Drogenhandel und -schmuggel. Die Schäden überstiegen insgesamt die Milliardengrenze. Die mit Abstand meisten Banden wurden demnach von Deutschen dominiert, gefolgt von Türken, Albanern, Polen und Italienern.

