Kriminelle Banden verursachen Schaden in Milliardenhöhe

Berlin: Kriminelle Banden haben im vergangenen Jahr einen Schaden in Milliardenhöhe verursacht. Wie aus einem Bericht des Bundeskriminalamts hervorgeht, hat sich die Summe im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Mit rund 2,7 Milliarden Euro wurde der höchste Wert in den vergangenen zehn Jahren gemessen. Bundesinnenministerin Faeser bezeichnete Organisierte Kriminalität als eine gesellschaftliche Bedrohung. Der Großteil der finanziellen Schäden entstand dem Bericht zufolge durch Cybercrime. Auf ein einziges Verfahren entfielen in diesem Bereich allein 1,5 Milliarden Euro. Dabei ging es um sogenannte Ransomware, also Programme, die zur Erpressung genutzt werden, erklärte BKA-Präsident Münch. In rund einem Drittel aller Ermittlungen sei es um Geldwäsche gegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 23:00 Uhr