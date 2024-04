Kriminalstatistik wird veröffentlicht - deutlicher Anstieg an Straftaten

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser stellt am Vormittag die polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vor. Am Wochenende war bereits bekannt geworden, dass die Zahl der Straftaten in Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Prozent angestiegen ist. Nach Informationen der Welt am Sonntag liegen die Zahlen für Gewaltkriminalität und schwere Körperverletzung auf Rekordniveau. Zugenommen hat demnach auch die Zahl der Tatverdächtigen unter Ausländern als bei Kindern und Jugendlichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2024 04:00 Uhr