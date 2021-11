Kriminalitätsrate in Deutschland ist gesunken

Das Wetter in Bayern: vielerorts bewölkt, Höchstwerte 5 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt und in Nordbayern etwas Regen, in Alpennähe freundlicher. Höchstwerte 5 bis 9 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 2 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen trocken, dabei ist es im nördlichen Bayern überwiegend bewölkt. Im Süden freundlicher mit besonders viel Sonne an den Alpen. Tiefstwerte in der Nacht bis minus 3 Grad, Tageshöchstwerte bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2021 06:00 Uhr