Kriminalbeamte fordern mehr Experten für Missbrauchsfälle

München hat die meisten Ladestellen für E-Autos im Großstadtvergleich

München: In keiner Stadt in Deutschland gibt es so viele Stromtankstellen für Elektroautos wie in München. Wie der Energieverband BDEW mitteilte, ist in der bayerischen Landeshauptstadt die Zahl der Ladepunkte innerhalb eines Jahres um mehr als 50 Prozent auf inzwischen 1185 gestiegen. Bayern hat den Angaben zufolge im Ländervergleich auch insgesamt die größte Dichte an Stromtankstellen. Deutschlandweit können Fahrer von E-Autos jetzt an rund 27.700 öffentlich zugänglichen Ladepunkten Strom zapfen. Ein dichtes Ladenetz gilt als ein zentraler Punkt für den Durchbruch von E-Autos auf dem Massenmarkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2020 13:00 Uhr