Kriegskabinett in Israel geht offenbar ohne Entscheidung auseinander

Tel Aviv: Nach dem Angriff des Iran ist das israelische Kriegskabinett offenbar ohne Entscheidung auseinandergegangen. Militärsprecher Hagari wollte sich nicht zu einer Vergeltungsaktion äußern. Er kündigte aber an, die Armee sei an allen Fronten in hoher Bereitschaft. US-Außenminister Blinken hat unterdessen mit seinen arabischen Amtskollegen telefoniert. Dabei betonte er nach Angaben des Ministeriums, dass die USA keine Eskalation wollten. Blinken wiederholte demnach aber die Unterstützung für Israels Verteidigung. Auch der UN-Sicherheitsrat hat sich mit dem iranischen Angriff beschäftigt. UN-Generalsekretär Guterres rief alle Beteiligten erneut zu äußerster Zurückhaltung auf. In einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats mahnte er, der Nahe Osten stehe am Abgrund. Es sei jetzt an der Zeit, die Lage zu entschärfen. Der iranische UN-Botschafter Iravani betonte, Teheran suche weder Eskalation noch einen Krieg und bezeichnete den Militärschlag als Selbstverteidigung. Er drohte außerdem, der Iran werde angemessen reagieren, sollten die USA militärisch gegen Teherans Sicherheit oder Interessen vorgehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.04.2024 02:00 Uhr